نشطاء حركة "تمرد ضد الانقراض" يقتحمون مدرج مطار أورلي في باريس

باريس- (د ب أ):

اقتحم نشطاء مؤيدون لمكافحة التغير المناخي في فرنسا اليوم الجمعة مدرج مطار أورلي في باريس بعد ساعات من إعادة افتتاحه عقب فترة إغلاق طويلة نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وقد نشرت حركة "تمرد ضد الانقراض" في فرنسا صورا على موقع التواصل الاجتماعي تظهر نشطاء تابعين لها على المدرج وهم يحملون لافتات مثل " أنقذوا الأرواح وليس الطائرات".

وقالت الحركة إنها تطالب "بوقف فوري للرحلات الداخلية لأسباب واضحة تتعلق بالسلامة: ضمان بقائنا على كوكب الأرض".

وأظهرت إحدى القنوات الرسمية للتلفزيون الفرنسي قوات الدرك الوطني وهي تقوم في نهاية المطاف بإبعاد النشطاء البالغ عددهم 30 ناشطا.

ولم ترد شركة مطارات باريس على طلبات للتعليق على الحادث.

كانت الحكومة الفرنسية قد وعدت بمساعدة قطاع الطيران، الذي تضرر بشدة نتيجة قيود السفر المفروضة لاحتواء تفشي وباء فيروس كورونا، لكنها أشارت إلى أنها تريد من شركات الطيران تبني إجراءات مثل تصنيع طائرات عديمة الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2035، والتوقف عن تسيير الرحلات الداخلية بين الوجهات التي تستغرق أقل من ساعتين ونصف بالقطار.