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لبنان يسجل 35 إصابة جديدة بكورونا

04:02 م الجمعة 26 يونيو 2020
لبنان يسجل 35 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في لبنان

بيروت- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 1697 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).

وذكرت الوزارة - في بيان لها اليوم - أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 2707 فحوص شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.

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