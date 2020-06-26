الشرطة البريطانية: قتلى وجرحى جراء عملية طعن في غلاسكو الاسكتلندية

وكالات:

أكدت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع حادث وقع في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى جراء عملية طعن نفذت في وضح النهار في أحد شوارع وسط المدينة، حسبما نقلت تقارير إعلامية بريطانية.

وأكدت شرطة المدينة إغلاق شارع ويست جورج الذي وقع فيه الحادث ودعت المواطنين على الابتعاد عنه، مضيفة: "الوضع قد تم احتواؤه وليس هناك أي خطر على الجمهور الآن".

وقال شهود عيان لصحيفة ذا صن إن شخصا هاجم بسكين المارة في الشارع بشكل عشوائي.

وذكر أحد شهود العيان عبر "تويتر" أن هناك نحو ستة مصابين جراء الحادث.

فيما أفادت "بي بي سي" بسقوط ثلاثة قتلى جراء الحادث.

ويفترض أن منفذ الهجوم قتل برصاص الأمن.

وأكد اتحاد الشرطة الاسكتلندية أن هناك تقارير مفادها أن ضابطا شرطيا بين المصابين.