كورونا في البرازيل: الإصابات 1.23 مليون والوفيات تلامس 55 ألفا

ساو باولو- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 1.23 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما وصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 54 ألفا و971 وفاة، في حين تماثل 679 ألفا و524 مصابا للشفاء من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس.

وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل 17 أسبوعا.