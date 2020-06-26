أكثر من مئة إصابة فيما تواجه إيطاليا مجموعتين جديدتين من فيروس كورونا

روما- (د ب أ):

تواجه إيطاليا اليوم الجمعة مجموعتين جديدتين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما تبين إيجابية التحاليل المعملية للفيروس لدى أكثر من مئة شخص.

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة "أر أيه أي" أن نحو 43 شخصا أصيبوا في موندراجونه، الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا شمال غرب نابولي وأكثر من 60 شخصا في شركة شحن في مدينة بولونيا بشمال البلاد.

وفي موندراجونه، انتشر الفيروس بين عمال مزارع مهاجرين بلغاريين .

وطوقت الشركة المنطقة ولكن بعض المهاجرين داخل ما يسمى بـ"المنطقة الحمراء" رفضوا الالتزام بمواقعهم، قائلين إنهم بحاجة لكسب الرزق.

وفي بولونيا، قالت شركة "بارتوليني" للشحن، وهي اكبر الشركات في إيطاليا، إنها "تعمل في تعاون وثيق" مع سلطات الصحة المحلية لاحتواء التفشي بين موظفيها.

يشار إلى أن إيطاليا من بين الدول الأكثر تضررا بفيروس كوفيد-19. ومنذ أواخر فبراير، سجلت البلاد ما مجموعه 240 ألف إصابة تقريبا، ونحو 35 ألف وفاة بالفيروس.