رفع الآذان من الجامع النوري في الموصل للمرة الأولى منذ تدميره
الموصل- (بي بي سي):
جامع النوري هو من مساجد العراق التاريخية ويقع في الساحل الأيمن للموصل.
وتردد اسم الجامع في الاخبار كثيرا بعد استيلاء ما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) على الموصل عام 2014، وفيه أعلن زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي عن قيام "دولة الخلافة".
لكن مسلحي التنظيم دمروا الجامع بعد ثلاث سنوات عندما اقتربت القوات العراقية من الوصول إليه. ولم يتبق منه سوى قاعدة المئذنة وقبة تدعمها بضعة أعمدة.
ويشتهر الجامع بمنارته المحدَّبة، وهي الجزء الوحيد المتبقي في مكانه من البناء الأصلي.
وعادة ما تقترن كلمة الحدباء مع الموصل وتعد المئذنة أحد أبرز الآثار التاريخية في المدينة.
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