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الرئيس اللبناني: عناصر غريبة حولت الطابع السلمي للاحتجاجات إلى شغب وإرهاب

01:49 م الجمعة 26 يونيو 2020
الرئيس اللبناني: عناصر غريبة حولت الطابع السلمي للاحتجاجات إلى شغب وإرهاب

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون

بيروت- (أ ش أ):

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها لبنان قد دخلت عليها عناصر غريبة وخارجة عن الطباع اللبنانية الهادئة، لتتحول من مظاهرات سلمية وعمل ديمقراطي يعبر عن حاجات الشعب أمام سلطة الحكم، إلى أعمال شغب واسعة يرتدي بعضها طابع الفرق المتخصصة في الإرهاب.

وأكد الرئيس اللبناني - في تصريحات خلال استقباله اليوم عددا من الوفود - أن الهم الأول بالنسبة للدولة حاليا يتمثل في تحقيق الاكتفاء الغذائي للشعب اللبناني والحفاظ على الأمن والاستقرار في مواجهة الشغب.

وأشار إلى أن الوضع الحالي في لبنان بما ينطوي عليه من أزمة اقتصادية حادة، قد زاد من نسبة العوز وأرهق كاهل اللبنانيين.

وأضاف عون قائلا "عملنا يتكامل مع ما يقوم به جميع الخيرين في لبنان، لا سيما في ما يتعلق بتقديم المساعدة على تدعيم مقومات العيش الكريم والدفاع عن الإنسان لكي يبقى قادرا على تناول لقمة العيش والاستمرار في العمل.. علينا القيام بهذا الواجب، وسنقوم به من ضمن قدرات الدولة التي أصبحت محدودة للغاية في الوقت الحالي".

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