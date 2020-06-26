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الكرملين: نملك الحق في إجراء أي بحث جيولوجي على أراضينا

01:45 م الجمعة 26 يونيو 2020
الكرملين: نملك الحق في إجراء أي بحث جيولوجي على أراضينا

دميتري بيسكوف

موسكو – (أ ش أ):

أكد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن بلاده لديها الحق في إجراء أي أعمال بحثية على أراضيها.

وقال بيسكوف - للصحفيين في تعليق مقتضب على بيان للسلطات اليابانية موجه لروسيا بخصوص الاستكشافات الجيولوجية في بحر أوخوتسك بالشرق الأقصى الروسي، اليوم الجمعة - "إن روسيا تتمتع بحق سيادي مطلق في إجراء أي نوع من الأبحاث على أراضيها".

وكانت اليابان قد احتجت على روسيا ضد مسحها الجيولوجي في مياه تتضمن أربع جزر تسيطر عليها روسيا وتطلق عليها "مجموعة جزر الكوريل الجنوبية"، في حين تطلق عليها اليابان اسم "الأراضي الشمالية" وتزعم أحقيتها في امتلاكها.

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