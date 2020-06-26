بريطانيا تستعد لتخفيف إجراءات الحجر الصحي لمسافرين

وكالات:

أعلنت السلطات البريطانية الجمعة، أنها ستخفف إجراءات الحجر الصحي المفروضة على القادمين إلى البلاد، في وقت سجلت فيه ارتفاعا حادا في الإصابات اليومية بكورونا، حسب آخر إحصائية منشورة، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وقال وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس إن بلاده تعمل على خطة لتخفيف إجراءات الحجر الصحي المفروضة على القادمين من الخارج، من بعض الدول التي يعتبر خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد فيها أقل.

وأضاف لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية: "أعلم أن غرانت شابس وزير النقل يولي هذا الأمر اهتماما كبيرا، ليتسنى لنا ربما البدء في تخفيف بعض شروط الحجر الصحي، التي نطبقها، بحق دول معينة يعد مستوى الخطر فيها منخفضا".

وتابع قائلا: "لا أعلم متى بالضبط سيتم إعلان المزيد من المعلومات، لكنني أعلم أنه أمر تعمل عليه الحكومة. أعلم أنه محل بحث".

وكانت وزارة الصحة البريطانية أعلنت أمس الخميس، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس، رصد 1118 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 653 إصابة في اليوم السابق، وذلك بعد أن شهد معدل الإصابات الجديدة تراجعا على مدى خمسة أيام متتالية.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" التي تم تسجيلها في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة 307980 إصابة.