إيران: تسجيل 2628 إصابة جديدة و134 وفاة بكورونا

طهران- (د ب أ):

سجلت إيران 2628 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة، مقابل 2595 أمس الخميس، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم. ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 217 ألفا و724 حالة.

كما سجلت الجمهورية الإسلامية 109 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، مقابل 134 أمس الخميس، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس إلى 10 آلاف و239 وفاة.