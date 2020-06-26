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الكويت: شفاء 602 حالات مصابة بكورونا بإجمالي 33 ألفا و969 متعافيا

12:42 م الجمعة 26 يونيو 2020
الكويت: شفاء 602 حالات مصابة بكورونا بإجمالي 33 ألفا و969 متعافيا

وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح

الكويت – (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الجمعة، شفاء 602 حالات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 33 ألفا و969 حالة.

وقال وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال602 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الخميس، شفاء 558 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 33 ألفا و367 حالة.

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الكويت الدكتور باسل الصباح وزير الصحة الكويتي فيروس كورونا

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