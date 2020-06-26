الكويت: شفاء 602 حالات مصابة بكورونا بإجمالي 33 ألفا و969 متعافيا
الكويت – (أ ش أ):
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الجمعة، شفاء 602 حالات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 33 ألفا و969 حالة.
وقال وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال602 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الخميس، شفاء 558 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 33 ألفا و367 حالة.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:إضافة ثلاثة أعراض جديدة للإصابة بكورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
61130
عدد المصابين
-
16338
عدد المتعافين
-
2533
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
9506788
عدد المصابين
-
4786056
عدد المتعافين
-
484405
عدد الوفيات
إعلان