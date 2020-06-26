تسيبي ليفني: الضم خطأ تاريخي ضخم وضد مصالح إسرائيل

وكالات:

قالت تسيبي ليفني، وزير الخارجية الإسرائيلية السابقة، إن نية ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية "خطأ تاريخي"، مؤكدة على أهمية حل الدولتين.

جاء ذلك في مقابلة لليفني مع الزميلة كريستيان امانبور لسي إن إن حيث قالت: "اعتقد أن ضم نحو 30% من الضفة الغربية يعني الاستغناء عن السلام المأمول مستقبلا، واعتقد أن هذا ضد المصالح الإسرائيلية".

وتابعت قائلة: "أنا شخصيا أؤمن بفكرة حل الدولتين والتعايش جنبا إلى جنب بسلام وأمن، والقيام بهذه الخطوات أحادية الجانب (الضم) يعني بالحقيقة أن إسرائيل ستتجاوز وتتخطى نقطة اللاعودة وهذا أمر ليس فقط لإسرائيل وبل للفلسطينيين يعتبر خطأ تاريخيا ضخما".

ويذكر أن بيني جانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، قال إن خطة ضم أراض بالضفة الغربية ستجري بتنسيق إقليمي مع كل الدول التي لإسرائيل تواصل معها وبالوقت ذاته احترام حقوق الإنسان وحرية التنقل للفلسطينيين.

واضاف جانتس وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة الإسرائيلية، الأربعاء: "إسرائيل لن تستمر في انتظار الموقف الفلسطيني من عدم الدخول في مفاوضات بل ستدفع الأمور قدمًا حتى دون موافقتهم.. سنطرح الآلية المسؤولة لتنفيذ خطة ترامب هذه الخطة هي الأولى التي تعبر عما يحدث على أرض الواقع".