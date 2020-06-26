قبل جلسة مجلس الأمن.. إثيوبيا تواصل التعنت: سنبدأ ملء بحيرة السد حتى دون اتفاق مع مصر
أديس أبابا- (د ب أ):
قال وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن بلاده تعتزم البدء في ملء بحيرة سد النهضة حتى دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان في هذا الشأن.
وقال الوزير: "سنبدأ خلال الشهور المقبلة في ملء بحيرة السد، حتى لو لم يكن هناك اتفاق بين الدول الثلاث"، مصر وإثيوبيا والسودان.
ومع ذلك، أعرب أندارجاشيو عن أمل بلاده في التوصل لاتفاق مع مصر والسودان.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة يوم الاثنين المقبل لمناقشة ملف سد النهضة، بطلب من فرنسا، وفق ما أعلنت قناة العربية.
تأتي الجلسة في ظل التعنت الإثيوبي خلال المفاوضات الأخيرة مع مصر والسودان بشأن خطط ملء السد.
وأحالت مصر ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، لبحث سبل التوصل إلى اتفاق جديد. وردت إثيوبيا بإرسال خطاب للمجلس للرد على مصر، قبل أن يرسل السودان خطابا ثالثًا.
ونشرت "سكاي نيوز عربية" نص الخطاب الذي أرسلته وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبدالله، الخميس، إلى مجلس الأمن الدولي بشأن مفاوضات سد النهضة المتعثرة.
وشرحت عبدالله في الرسالة موقف بلادها بشأن المفاوضات، مشددة على ضرورة امتناع كل الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية الجانب، بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى الاتفاق، ودعت أيضا مجلس الأمن إلى دعم جهود بلادها من أجل استئناف المفاوضات.
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