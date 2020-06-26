قوات عراقية تقتحم أحد مقار لحزب الله وتعتقل نحو 50 من عناصره

بغداد- (د ب أ ):

ذكرت مصادر أمنية وعسكرية عراقية اليوم الجمعة أن القوات العراقية أعتقلت نحو 50من عناصر حزب الله العراقي في عملية نفذتها قوات خاصة عراقية فجرا في أحد المناطق الزراعية جنوبي بغداد.

وأوضحت المصادر أن العملية «تهدف الى ضبط الامن وملاحقة الجماعات المسلحة التي تثير العنف وتقصف المقار الحكومية العراقية بين الحين والاخر وتم خلال العملية التي انطلقت فجر اليوم استهداف احد مقار حزب الله العراقي في حي الدورة جنوبي بغداد وتم اعتقال نحو 50من عناصره ومصادرة منصات إطلاق صواريخ كاتيوشا».

وذكرت أن المعتقلين«يخضعون للتحقيق لدى الاجهزة الامنية ».

وبحسب شهود عيان، فإن الهدوء عاد الى شوارع حي الكرادة احد مداخل المنطقة الخضراء بعد أن شهد فجر اليوم استعراضا لفصيل حزب الله لمحاصرة الأبنية الحكومية على خلفية العملية العسكرية والأمنية التي نفذتها القوات العراقية.

وأوضح الشهود أن القوات العراقية تنتشر الأن في شوارع حي الكرادة وجميع مداخل المنطقة الخضراء المحصنة بكثافة .

وكانت مصادر حكومية عراقية قد أفادت في وقت سابق اليوم الجمعة أن قوات أمنية داهمت مقرا لفصيل كتائب حزب الله العراقي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في إطار عملية لملاحقة الجماعات التي تستهدف قصف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي بصواريخ الكاتيوشا.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم تسميتها لوكالة الانباء الالمانية (د ب أ ) "أن العملية تمت بقوات عراقية خاصة استهدفت مقرا لفصيل حزب الله وفصائل أخرى في حي الدورة جنوبي بغداد وتم العثور على معدات ومنصات لاطلاق الصواريخ وتم اعتقال عدد من عناصر الفصيل ».