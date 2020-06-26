إصابات كورونا في باكستان تتجاوز 195 ألف إصابة
إسلام آبا- (أ ش أ):
ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان، اليوم الجمعة، إلى 195 ألفًا و745 إصابة.
وبحسب بيانات رسمية نقلتها صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، تم تسجيل 71 ألفا و987 إصابة في إقليم بنجاب، وظهرت 75 ألفا و168 إصابة في إقليم السند، كما تم تسجيل 24 ألفا و303 إصابات في خيبر بختونخوا، في حين تم تسجيل 9 آلاف و946 إصابة في بلوشستان، و1398 في جيلجيت بالتستان و11 ألفا و981 في العاصمة إسلام آباد و962 في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير.
وتماثل 84 ألفا و168 شخصًا للشفاء حتى الآن، بينما بلغ إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس 3 آلاف و962.
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