أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

إصابات كورونا في باكستان تتجاوز 195 ألف إصابة

10:05 ص الجمعة 26 يونيو 2020
إصابات كورونا في باكستان تتجاوز 195 ألف إصابة

إصابات كورونا في باكستان تتجاوز 195 ألف إصابة

إسلام آبا- (أ ش أ):

ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان، اليوم الجمعة، إلى 195 ألفًا و745 إصابة.

وبحسب بيانات رسمية نقلتها صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، تم تسجيل 71 ألفا و987 إصابة في إقليم بنجاب، وظهرت 75 ألفا و168 إصابة في إقليم السند، كما تم تسجيل 24 ألفا و303 إصابات في خيبر بختونخوا، في حين تم تسجيل 9 آلاف و946 إصابة في بلوشستان، و1398 في جيلجيت بالتستان و11 ألفا و981 في العاصمة إسلام آباد و962 في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير.

وتماثل 84 ألفا و168 شخصًا للشفاء حتى الآن، بينما بلغ إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس 3 آلاف و962.

هذا المحتوى من

باكستان فيروس كورونا

الخبر التالى:

نيودلهي تتحدث عن "انتشار كبير" للقوات الهندية والصينية على الحدود

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 61130

    عدد المصابين

  • 16338

    عدد المتعافين

  • 2533

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9506788

    عدد المصابين

  • 4786056

    عدد المتعافين

  • 484405

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيان رسمي.. الحكومة تحسم الجدل حول عقد امتحانات الفرق النهائية بالجامعات