إثيوبي يبلغ من العمر 114 عامًا تعافى من فيروس كورونا

أديس أبابا- (بي بي سي):

تعافى رجل إثيوبي يبلغ من العمر 114 عامًا من فيروس كورونا، وذلك وفقًا لما نشره الدكتور يارد أغيديو على صفحته على موقع فيسبوك، وهو مدير مستشفى في العاصمة أديس أبابا ، حيث تم علاج الرجل.

ويعتبر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا أكثر عرضة لتدهور حالتهم الصحية إذا أصيبوا بالفيروس.

وقال الدكتور يارد "لقد شفى تماما وهو الآن بصحة جيدة".

وسجلت إثيوبيا حوالي 5000 حالة إصابة بالفيروس و 75 حالة وفاة.

و الرجل ليس الوحيد الذي تجاوز عمره الـ 100 عام و تعافي من الإصابة بفيروس كورونا، فهناك ثلاثة نساء في بريطانيا تجاوزت أعمارهن الـ 100 عام و شفين من الفيروس .