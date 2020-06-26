شرطة هونج كونج تحظر مسيرات الأول من يوليو المقبل
هونج كونج - (د ب أ):
حظرت شرطة هونج كونج مسيرة وعارضت أخرى كانت مقررة في الأول من يوليو المقبل، حسب تقارير نقلتها هيئة الإذاعة والتلفزيون في هونج كونج، عن عضو المجلس المحلي، أندي تشوي المؤيد للديمقراطية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.
وذكرت الشرطة أن المسيرات ليست مستثناه، بموجب حظر التجمعات، وتنظيم مسيرة سيكون أمرا غير قانوني وسوف يؤدي إلى اضطراب النظام العام، حسب التقرير.
والأول من يوليو المقبل سيكون الذكرى الـ23 لعودة هونج كونج للصين.
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