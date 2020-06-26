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الكونجرس يعتزم التصويت على تحويل واشنطن العاصمة إلى ولاية

08:54 ص الجمعة 26 يونيو 2020
الكونجرس يعتزم التصويت على تحويل واشنطن العاصمة إلى ولاية

مجلس النواب الأمريكي

واشنطن - (أ ش أ):
يصوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، على مشروع قرار تقدم به أعضاء ديمقراطيون يقضي بتحويل العاصمة الأمريكية واشنطن من مقاطعة إلى ولاية.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أنه في حال الموافقة على المشروع في هذا "التصويت التاريخي"، ستصبح واشنطن الولاية رقم 51 في الولايات المتحدة.
ويطالب المشروع بتغيير اسم المقاطعة، في حالة الموافقة على تحويلها إلى ولاية، لتصبح "واشنطن، دوجلاس كومونويلث"، عوضا عن اسمها الحالي "واشنطن، مقاطعة كولومبيا".
ومن جانبه، علق عضو المجلس عن ولاية ميريلاند ستيني هوير على الاسم المقترح بالقول "إنه اسم مناسب: جورج واشنطن وفريدريك دوجلاس، اجتمعا سويا في دعم المواطنة".

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