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سويسرا: إجمالي عدد الإصابات بكورونا 31 ألفا و428 والوفيات 1958

08:33 ص الجمعة 26 يونيو 2020
سويسرا: إجمالي عدد الإصابات بكورونا 31 ألفا و428 والوفيات 1958

أرشيفية

زيوريخ - (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 31 ألفا و428 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت زيوريخ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووصلت الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 1958 في حين تماثل للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 29 ألف مصاب.

وسجلت سويسرا أول حالة إصابة بفيروس كورونا قبل حوالي 17 أسبوعا.

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