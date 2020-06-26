السودان: تسجيل ١٠٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا و ٣ وفيات
الخرطوم - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ١٠٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و ٣ وفيات، فيما تم شفاء ١٠٦ حالات.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان صباح اليوم الجمعة عن التقرير الوبائي ليوم الثلاثاء، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٣٨ اصابة في الخرطوم، وبقية الحالات في ٨ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٢٧١ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٩٠٨٤ حالة، بينها ٥٥٩ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٣٩١٢ شخصا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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