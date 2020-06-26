بكين تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا.. وخبراء يرجحون قرب انتهاء تفشي الفيروس

بكين - (د ب أ):

سجلت الصين 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الخميس، وسط موجة تفشي مستمرة في العاصمة بكين.

وذكرت السلطات الصحية أن جميع حالات العدوى الجديدة التي انتقلت محليا وعددها 11، تم تسجيلها في العاصمة.

وتم تسجيل حالتين لشخصين قادمين من الخارج في شنغهاي.

وقال وو تسون يو، كبير علماء الأوبئة بالمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن موجة التفشي في بكين "تواصل التحرك في اتجاه إيجابي".

وتوقع وو أن ينخفض عدد الإصابات في المدينة إلى الصفر خلال السبعة إلى العشرة أيام القادمة.

وتم تأكيد 282 حالة إصابة جديدة في بكين منذ 11يونيو.

ومنذ ذلك الحين ، اتخذت العاصمة خطوات صارمة لاحتواء تفشي المرض، وأجرت اختبارات جماعية وأغلقت مدارس وأحياء سكنية، وحظرت جميع حالات السفر غير الضرورية.