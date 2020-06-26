أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

بكين تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا.. وخبراء يرجحون قرب انتهاء تفشي الفيروس

05:22 ص الجمعة 26 يونيو 2020
بكين تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا.. وخبراء يرجحون قرب انتهاء تفشي الفيروس

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
سجلت الصين 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الخميس، وسط موجة تفشي مستمرة في العاصمة بكين.

وذكرت السلطات الصحية أن جميع حالات العدوى الجديدة التي انتقلت محليا وعددها 11، تم تسجيلها في العاصمة.

وتم تسجيل حالتين لشخصين قادمين من الخارج في شنغهاي.

وقال وو تسون يو، كبير علماء الأوبئة بالمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن موجة التفشي في بكين "تواصل التحرك في اتجاه إيجابي".

وتوقع وو أن ينخفض عدد الإصابات في المدينة إلى الصفر خلال السبعة إلى العشرة أيام القادمة.

وتم تأكيد 282 حالة إصابة جديدة في بكين منذ 11يونيو.

ومنذ ذلك الحين ، اتخذت العاصمة خطوات صارمة لاحتواء تفشي المرض، وأجرت اختبارات جماعية وأغلقت مدارس وأحياء سكنية، وحظرت جميع حالات السفر غير الضرورية.

فيروس كورونا بكين حالات وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 61130

    عدد المصابين

  • 16338

    عدد المتعافين

  • 2533

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9506788

    عدد المصابين

  • 4786056

    عدد المتعافين

  • 484405

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إيران: انفجار جنوبي طهران سببه خزان غاز قرب موقع عسكري