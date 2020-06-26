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مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون بشأن إصلاح الشرطة رغم معارضة الجمهوريين

05:20 ص الجمعة 26 يونيو 2020
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون بشأن إصلاح الشرطة رغم معارضة الجمهوريين

مجلس النواب الأمريكي

واشنطن - (د ب أ):
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون بشأن إصلاح واسع النطاق للشرطة، أمس الخميس، وذلك في أعقاب مظاهرات في عموم البلاد تدعو إلى تغييرات في إجراءات الشرطة.

وتمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب الخاضع لسيطرة الديمقراطيين بـ 236 صوتا مقابل 181 صوتا، وصوت ثلاثة جمهوريين فقط لصالحه.

وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث قالت الأغلبية الجمهورية فيه إنها سترفض تلك الإصلاحات التي تهدف للحد من عنف الشرطة وتوسيع نطاق التدريب وتحسين عملية الإشراف والمساءلة على المستوى الوطني.

واندلعت احتجاجات ضد وحشية الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة على خلفية قضية جورج فلويد، وهو رجل من أصول أفريقية توفي بعد أن ضغط شرطي أبيض بركبته على رقبته.

مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الجمهوريين الديمقراطيين

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