إيران: انفجار جنوبي طهران سببه خزان غاز قرب موقع عسكري
طهران - (د ب أ):
ذكرت وزارة الدفاع الإيرانية أن انفجار خزان غاز وقع، ليل الخميس-الجمعة، بالقرب من موقع عسكري جنوبي العاصمة طهران.
وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع داوود عبدي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، نقلت وكالة بلومبرج للأنباء مقتطفات منها، أن الانفجار لم يتسبب في تضرر أي منشآت عسكرية.
ولم يذكر المتحدث أي تفاصيل بشأن أسباب الانفجار.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
61130
عدد المصابين
-
16338
عدد المتعافين
-
2533
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
9506788
عدد المصابين
-
4786056
عدد المتعافين
-
484405
عدد الوفيات
إعلان