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إيران: انفجار جنوبي طهران سببه خزان غاز قرب موقع عسكري

02:30 ص الجمعة 26 يونيو 2020
إيران: انفجار جنوبي طهران سببه خزان غاز قرب موقع عسكري

انفجار

طهران - (د ب أ):

ذكرت وزارة الدفاع الإيرانية أن انفجار خزان غاز وقع، ليل الخميس-الجمعة، بالقرب من موقع عسكري جنوبي العاصمة طهران.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع داوود عبدي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، نقلت وكالة بلومبرج للأنباء مقتطفات منها، أن الانفجار لم يتسبب في تضرر أي منشآت عسكرية.

ولم يذكر المتحدث أي تفاصيل بشأن أسباب الانفجار.

حادث انفجار طهران خزان غاز موقع عسكري

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