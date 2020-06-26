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بالفيديو.. تقارير: انفجار إيران وقع بمحيط موقع عسكري

01:31 ص الجمعة 26 يونيو 2020
بالفيديو.. تقارير: انفجار إيران وقع بمحيط موقع عسكري

انفجار

تداول صحافيون ومغردون إيرانيون مقطع فيديو على "تويتر"، الخميس، يظهر آثار انفجار ضخم في العاصمة طهران.

علقت فرناز فصيحي، الصحفية بصحيفة بـ"نيويورك تايمز" الأميركية، قائلة: "أول فيديو بخصوص الانفجار الضخم الذي صاحبه ضوء أحمر حول طهران، وقد سمع دويه العديد من السكان".

وأوضحت الصحفية أن "التقارير تفيد بوقوع الانفجار حول موقع عسكري هناك".

حادث انفجار موقع عسكري إيران

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