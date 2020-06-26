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أنباء عن وقوع انفجار شرق العاصمة الإيرانية طهران

12:39 ص الجمعة 26 يونيو 2020
أنباء عن وقوع انفجار شرق العاصمة الإيرانية طهران

أرشيفية

وكالات:

ذكرت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجار في منطقة سرخة حصار شرق العاصمة طهران، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة"روسيا اليوم".

بدورها نقلت وكالة مهر عن مصادر غير رسمية سماع صوت انفجار ضخم شرق طهران.

ومنطقة سرخة حصار التي تحدث عنها الناشطون تقع قرب منطقة بارشين التي تضم موقع بارشين العسكري و معامل للصناعات الدفاعية.

وأضافت "مهر" إن سكان بلدتي بومهن و برديس شرق طهران سمعوا صوت الانفجار دون تقديم معلومات إضافية.

انفجار طهران إيران

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