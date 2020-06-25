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اليونان: تركيا اخترقت مجالنا الجوي أكثر من 30 مرة

10:50 م الخميس 25 يونيو 2020
اليونان: تركيا اخترقت مجالنا الجوي أكثر من 30 مرة

أرشيفية

أثينا - (أ ش أ):

أعلن الجيش اليوناني أن تسع طائرات تركية اخترقت المجال الجوي لليونان اليوم الخميس، أكثر من 30 مرة وحلقت فوق المناطق الواقعة في شرق ووسط بحر إيجة.

وقالت السلطات العسكرية في أثينا، حسبما نقلت صحيفة (إيكاثميريني) اليونانية على موقعها الالكتروني، إن الطائرات التسع، التي جرى تحديدها على أنها ثماني طائرات من طراز (إف-16) وطائرة واحدة من طراز (سي إن-235)، اخترقت أيضا المنطقة المعلوماتية للطيران في أثينا 12 مرة في يوم واحد.

وأضافت السلطات أن 14 انتهاكاً من أصل 33 كانت عبارة عن تحليق جوي أجرته طائرات (اف-16) التركية فوق الجزر اليونانية. وكانت أربع طائرات تركية مسلحة، في حين انخرط الطيارون اليونانيون في معركتين وهميتين.

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