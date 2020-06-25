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الأمم المتحدة: اقتصاد اليمن بات قريبا من كارثة غير مسبوقة

10:24 م الخميس 25 يونيو 2020
الأمم المتحدة: اقتصاد اليمن بات قريبا من كارثة غير مسبوقة

الأمم المتحدة

نيويورك - (أ ش أ):

أكدت الأمم المتحدة أن اقتصاد اليمن الذي تعصف به الحرب بات قريبا من "كارثة غير مسبوقة" بسبب تخفيضات كبيرة على المساعدات وتباطؤ التحويلات وعملة آخذة بالضعف فضلا عن جائحة كورونا.

وحث منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارك لوكوك الدول المانحة على ضخ العملة الصعبة في البنك المركزي وصرف التمويل الإغاثي وزيادته من أجل تفادي "انهيار اقتصادي شامل"، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس.

وقال لوكوك إن أسعار الغذاء ارتفعت بين عشرة إلى 20 بالمائة في بعض المناطق خلال الأسبوعين الأخيرين فقط. وفي غياب أي ضخ جديد للعملة الصعبة، فلن يزيد الوضع إلا سوءا" مضيفا أن "اقتصاد اليمن بصدد كارثة غير مسبوقة.

هذا وتعجز سفن شحن الوقود التجارية عن دخول ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون منذ الثامن من يونيو. وقال لوكوك إن الوقود ضروري لضخ المياه ولكي تواصل مراكز الرعاية الصحية عملها .

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