مسؤولون أمريكيون: إصابات كورونا في الولايات المتحدة قد تتخطى 20 مليونا
واشنطن - (أ ش أ):
قال مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية إن خبراء في الحكومة يعتقدون أن أكثر من 20 مليون أمريكي ربما أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، أي 10 أمثال الإحصاءات الرسمية، مما يشير إلى أن عددا كبيرا من السكان مصابون بالمرض أو كانوا مصابين به دون ظهور أعراض عليهم.
وأضاف المسؤولون أن هذا التقدير الذي توصلت إليه المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يستند إلى فحوص الأمصال المستخدمة لرصد الأجسام المضادة التي تظهر ما إذا كان الشخص قد أصيب بالمرض، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس.
وقال المسؤولون في إن التقدير يعتمد على ناتج ضرب عدد الحالات المعروفة، الذي يتراوح بين 2.3 و2.4 مليون حالة، في متوسط معدل الأجسام المضادة الذي أظهرته اختبارات الأمصال..وإذا كان هذا صحيحا، تكون نسبة الوفيات الناجمة عن المرض في الولايات المتحدة أقل مما يعتقد.
وسجلت البلاد وفاة أكثر من 120 ألف أمريكي بسبب الفيروس منذ بدء تفشي الوباء في وقت سابق من العام.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
61130
عدد المصابين
-
16338
عدد المتعافين
-
2533
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
9506788
عدد المصابين
-
4786056
عدد المتعافين
-
484405
عدد الوفيات
إعلان