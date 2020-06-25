ترامب يصف تصريحات حركة "حياة السود مهمة" بحرق النظام بأنها "خيانة"

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن تهديد حركة "حياة السود مهمة"، بحرق النظام واستبداله، يعد خيانة وتمرد.

وأضاف في تغريدة نشرها على تويتر، ونقلها موقع العربية نت، اليوم الخميس "تهديد قائد جماعة (حياة السود مهمة) بحرق النظام واستبداله خيانة وتمرد".

هذا وقال رئيس حركة السود في نيويورك، هوك نيوسوم، أمس إنه مستعد لحرق النظام الأمريكي لتحقيق مطالب السود في الولايات المتحدة، لافتا إلى أن العنف ضروري في بعض الأحيان لتحقيق الأهداف.

جاء ذلك في لقاء مع فوكس نيوز ناقش فيه اتجاه الحركة في أعقاب وفاة جورج فلويد، والتي تبعتها مظاهرات لاحقة في جميع أنحاء البلاد، وتسببت بالكثير من الدمار والعنف.

وقالت المضيفة، مارثا ماك لنيوسوم، "لقد قلت إن العنف ضروري في بعض الأحيان في هذه المواقف". "ما الذي تأمل أن تحققه بالتحديد من خلال العنف؟".

أجاب نيوسوم: "من المثير للاهتمام أن تطرحي هذا السؤال، لأن هذه الدولة مبنية على العنف. ما هي الثورة الأميركية، وما هي دبلوماسيتنا في جميع أنحاء العالم؟

وأوضحت المضيفة أن سؤالها قائم على التعليقات التي سمعتها من نيوسوم في مقابلات مختلفة.

ورد نيوسوم للمضيفة "قلت، إذا لم تعطنا هذه الدولة ما نريد، فسوف نحرق هذا النظام ونستبدله. حسنًا؟ ويمكنني التحدث بشكل مجازي إنها مسألة تفسيرية".