أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

كندا ترفض الإفراج عن المديرة التنفيذية لشركة هاواوي الصينية

07:52 م الخميس 25 يونيو 2020
كندا ترفض الإفراج عن المديرة التنفيذية لشركة هاواوي الصينية

جستن ترودو

أوتاوا - (أ ش أ):

رفض رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الخميس، دعوات بوقف إجراءات تسليم المديرة التنفيذية لشركة هاواوي الصينية، منج وان تش، إلى الولايات المتحدة، حتى لو كان ذلك سيساعد على ضمان إطلاق سراح المواطنين الكنديين في السجون الصينية.

وفي مؤتمره الصحفي اليومي في أوتاوا، قال ترودو: "إذا أدركت دول حول العالم، بما في ذلك الصين، أنه من خلال اعتقال كنديين تعسفيا، يمكنهم الحصول على ما يريدون من كندا، سياسيا، وهذا يجعل الكثير من الكنديين الذين يسافرون حول العالم عرضة للخطر".

وتعرض رئيس الوزراء لضغوط داخلية من مجموعة من الكنديين البارزين لإطلاق سراح المديرة التنفيذية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة كوسيلة مقابل إطلاق سراح المواطنين الكنديين مايكل كوفريج ومايكل سبافور من الصين.

هذا المحتوى من

جستن ترودو رئيس الوزراء الكندي كندا هواوي

الخبر التالى:

صحيفة: وكالة الأدوية الأوروبية توصي بـ"رمديسيفير" لعلاج كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 59561

    عدد المصابين

  • 15935

    عدد المتعافين

  • 2450

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9457902

    عدد المصابين

  • 4767027

    عدد المتعافين

  • 483247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة العالمية تعلن توقعاتها حول موعد إنتاج لقاح ضد كورونا