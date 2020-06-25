كندا ترفض الإفراج عن المديرة التنفيذية لشركة هاواوي الصينية

أوتاوا - (أ ش أ):

رفض رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الخميس، دعوات بوقف إجراءات تسليم المديرة التنفيذية لشركة هاواوي الصينية، منج وان تش، إلى الولايات المتحدة، حتى لو كان ذلك سيساعد على ضمان إطلاق سراح المواطنين الكنديين في السجون الصينية.

وفي مؤتمره الصحفي اليومي في أوتاوا، قال ترودو: "إذا أدركت دول حول العالم، بما في ذلك الصين، أنه من خلال اعتقال كنديين تعسفيا، يمكنهم الحصول على ما يريدون من كندا، سياسيا، وهذا يجعل الكثير من الكنديين الذين يسافرون حول العالم عرضة للخطر".

وتعرض رئيس الوزراء لضغوط داخلية من مجموعة من الكنديين البارزين لإطلاق سراح المديرة التنفيذية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة كوسيلة مقابل إطلاق سراح المواطنين الكنديين مايكل كوفريج ومايكل سبافور من الصين.