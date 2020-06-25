تونس تستثني ليبيا والجزائر من تصنيف البلدان حسب وضعها الوبائي لكورونا

تونس - (أ ش أ):

استثنت تونس كلا من ليبيا والجزائر من تصنيف الدول بناء على وضعها الوبائي على مستوى خطورة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك وفق التصنيف الذي أعده المرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة.

وأفاد عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا بوزارة الصحة التونسية الدكتور حبيب غديرة- في بيان ،حسبما أفادت بوابة أفريقيا للاخبار، اليوم الخميس- بأن بلاده ستبرم لاحقا اتفاقيات ثنائية مع الجارتين ليبيا والجزائر بخصوص عملية فتح الحدود والتراتيب اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال غديرة: "هناك تلاحم وترابط وثيقين بين الشعبين التونسي والجزائري ولا يمكن اعتماد التصنيف المطبق على بقية الدول في تنظيم عملية عودة التونسيين المقيمين في الجزائر أو الجزائريين الراغبين في زيارة تونس".

وأضاف أنه على هذا الأساس ستتم مناقشة عملية فتح الحدود والإجراءات المعتمدة مباشرة مع الطرف الجزائري وابرام اتفاقيات خاصة للغرض.

وأكد عضو لجنة مجابهة "كورونا" أن "ترابط الشعبين التونسي والليبي يستوجب إجراءات استثنائية بخصوص مسألة فتح الحدود مقارنة ببقية دول العالم, وفي ظل اقتصار توافد الزوار الليبيين على تونس ضمن بعض المسالك المحدودة ومنها أساسا مسالك عبور المرضى"، متابعا بأن اتفاقيات لتيسير عمليات العبور بين البلدين ستتم مناقشتها مع الأطراف المعنية قريبا.

وشمل تصنيف المرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة للدول بناء على مستوى خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد، 105 دولة موزعة بين 46 دولة عبر العالم ضمن المنطقة الخضراء التي تمكنت من السيطرة على الوباء، و59 دولة ضمن المنطقة البرتقالية التي يعد فيها الوضع الوبائي متوسطا ويقع بين التمكن من السيطرة على الوباء وتفشيه، فيما صنفت بقية الدول باستثناء ليبيا والجزائر ضمن المنطقة الحمراء.

يشار إلى أن تونس سجلت إصابتين جديدتين وافدتين بكورونا، وفق آخر احصائيات وزارة الصحة اليوم الخميس.