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العربية: عقد جلسة بمجلس الأمن حول سد النهضة الاثنين المقبل

07:39 م الخميس 25 يونيو 2020
العربية: عقد جلسة بمجلس الأمن حول سد النهضة الاثنين المقبل

سد النهضة

وكالات:

أفادت فضائية العربية السعودية، بأن فرنسا نجحت بعقد جلسة لمجلس الأمن الاثنين بشأن سد النهضة‎.

وتأتي تلك الجلسة في ظل التعنت الإثيوبي خلال المفاوضات الأخيرة مع مصر والسودان بشأن خطط ملء السد.

هذا وأحالت مصر ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، لبحث سبل التوصل إلى اتفاق جديد.

فيما نشرت "سكاي نيوز عربية" نصًا قالت إنها حصلت عليه لخطاب أرسلته وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبدالله، الخميس، إلى مجلس الأمن الدولي بشأن مفاوضات سد النهضة المتعثرة.

وشرحت عبدالله في الرسالة موقف بلادها بشأن المفاوضات، مؤكدة ضرورة امتناع كل الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية الجانب، بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى الاتفاق

ودعت أيضا مجلس الأمن إلى دعم جهود بلادها من أجل استئناف المفاوضات.

سد النهضة السودان أسماء عبدالله

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