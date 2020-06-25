سفير مصر بالسودان يبحث مع عضو في مجلس السيادة العلاقات الثنائية

الخرطوم - (أ ش أ):

التقى السفير حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية بالخرطوم مع الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة في السودان، حيث بحث الجانبان مختلف أبعاد العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير المصري، في بيان، بأن المقابلة تناولت متابعة تطورات ملف السلام في السودان وجهود مصر في دعم المرحلة الانتقالية، وتحقيق السلام والاستقرار في السودان الشقيق، وأكد في هذا الخصوص أن استقرار السودان يعد جزءاً لا يتجزأ من استقرار مصر، وأن القاهرة تقف على مسافة واحدة من كل أطراف العملية السياسية في السودان، وتسعى في اتصالاتها مع تلك الأطراف نحو الحفاظ على مكتسبات ثورة الشعب السوداني، وبحث سبل دعم مصر لها.

وأشار السفير حسام عيسى إلى أن عضو مجلس السيادة أشاد بالدور المصري في دعم المرحلة الانتقالية والمساعدات المصرية المُقدمة للأشقاء في السودان في الآونة الأخيرة، ومنها مساعدات مواجهة تفشي وباء كوروناظ كما رحب كباشي بدعم مصر لجهود السلام وبناء السلام في السودان من خلال الدور المحتمل "لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات" الذي تستضيفه القاهرة، وكذلك فيما يتعلق بترتيبات نشر بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس).

وتطرق اللقاء لتطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث استعرض الجانبان موقف البلدين الرافض للملء الأحادي لسد النهضة وأهمية التوصل لتوافق شامل للملء والتشغيل قبل البدء في عملية الملء، وتم الاتفاق على مواصلة الحوار في الموضوعات الثنائية والاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.