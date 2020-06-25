الكويت: عودة العمل بالقطاع الحكومي بنسبة 30% الثلاثاء المقبل

الكويت - (أ ش أ):

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الخميس، عودة العمل بالقطاع الحكومي، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، بطاقة لا تزيد عن 30% من إجمالي عدد العاملين بالقطاع.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، في مؤتمر صحفي عقد، عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - إنه تقرر تكليف وزير الصحة باستكمال الدراسات الصحية اللازمة في المناطق المعزولة من البلاد، واستقراء المؤشرات التي تحققت، على أن يقدم تقريره لمجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه يوم الاثنين المقبل.

وأضاف أن مجلس الوزراء الكويتي، اعتمد إنشاء لجنة رئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، برئاسة وزير الصحة وعضوية العديد من الجهات، وتقييم الوضع الصحي في المناطق المعزولة، وهي جليب الشيوخ، والمهبولة والفروانية.

وأشار المزرم أنه تقرر أيضًا تشكيل لجنة لمعالجة أوضاع سوق العمل في القطاع الخاص، والنتائج المترتبة عليه بسبب فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).

ولفت رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، إلى أن المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، تتضمن إعادة افتتاح المجمعات التجارية، والمطاعم، والمقاهي، بشروط ادأهمها عدم جلوس الزبائن، مع السماح بأخذ الطلب فقط، وكذلك إعادة افتتاح الحدائق والمتنزهات.