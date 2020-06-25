أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

الكويت: عودة العمل بالقطاع الحكومي بنسبة 30% الثلاثاء المقبل

05:48 م الخميس 25 يونيو 2020
الكويت: عودة العمل بالقطاع الحكومي بنسبة 30% الثلاثاء المقبل

مجلس الوزراء الكويتي

الكويت - (أ ش أ):

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الخميس، عودة العمل بالقطاع الحكومي، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، بطاقة لا تزيد عن 30% من إجمالي عدد العاملين بالقطاع.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، في مؤتمر صحفي عقد، عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - إنه تقرر تكليف وزير الصحة باستكمال الدراسات الصحية اللازمة في المناطق المعزولة من البلاد، واستقراء المؤشرات التي تحققت، على أن يقدم تقريره لمجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه يوم الاثنين المقبل.

وأضاف أن مجلس الوزراء الكويتي، اعتمد إنشاء لجنة رئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، برئاسة وزير الصحة وعضوية العديد من الجهات، وتقييم الوضع الصحي في المناطق المعزولة، وهي جليب الشيوخ، والمهبولة والفروانية.

وأشار المزرم أنه تقرر أيضًا تشكيل لجنة لمعالجة أوضاع سوق العمل في القطاع الخاص، والنتائج المترتبة عليه بسبب فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).

ولفت رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، إلى أن المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، تتضمن إعادة افتتاح المجمعات التجارية، والمطاعم، والمقاهي، بشروط ادأهمها عدم جلوس الزبائن، مع السماح بأخذ الطلب فقط، وكذلك إعادة افتتاح الحدائق والمتنزهات.

هذا المحتوى من

مجلس الوزراء الكويتي الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

الخبر التالى:

سفير مصر بالسودان يبحث مع عضو في مجلس السيادة العلاقات الثنائية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 59561

    عدد المصابين

  • 15935

    عدد المتعافين

  • 2450

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9457902

    عدد المصابين

  • 4767027

    عدد المتعافين

  • 483247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة العالمية تعلن توقعاتها حول موعد إنتاج لقاح ضد كورونا