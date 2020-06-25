فرنسا: تشكيل جهاز مستقل لمراجعة تعامل البلاد مع أزمة "كوفيد-19"
باريس - (د ب أ):
كشف مصدر بمكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس بصدد تشكيل جهاز مستقل لمراجعة طريقة تعامل البلاد مع الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، ومخاطر الوباء المحتملة في المستقبل.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، القول اليوم السبت إن الجهاز المستقل سيعمل، بالإضافة إلى اللجنة البرلمانية التي تقوم بمراجعة نهج استجابة الحكومة للأزمة، والذي يشمل توفير المستلزمات الطيبة الضرورية مثل الكمامات.
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