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ماليزيا تدين الاستهداف الحوثي للمدنيين في السعودية بالصواريخ الباليستية

04:11 م الخميس 25 يونيو 2020
ماليزيا تدين الاستهداف الحوثي للمدنيين في السعودية بالصواريخ الباليستية

الصواريخ الباليستية

كوالالمبور – الرياض- (أش أ):

أدانت ماليزيا بأشد العبارات استهداف الحوثيين للمدنيين في السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

ودعت وزارة الخارجية الماليزية -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس- الحوثيين إلى وقف مثل هذه الأفعال الاستفزازية، مؤكدة أن تلك الاستهدافات غير مقبولة على الإطلاق، خاصة في هذه الظروف الصعبة والعصيبة التي يتوحد فيها العالم أجمع لمحاربة تفشي الوباء العالمي كورونا (كوفيد -19)، والحد من تأثيره على حياة الآلاف من البشر في جميع أنحاء العالم وعلى الاقتصاد العالمي.

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الصواريخ الباليستية ماليزيا السعودية الاقتصاد العالمي وزارة الخارجية الماليزية فيروس كورونا

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