"الأدوية الأوروبية" توصي بالموافقة على "ريمديسيفير" لعلاج كورونا
03:42 م الخميس 25 يونيو 2020
أمستردام- (د ب أ):
أوصت وكالة الأدوية الأوروبية بالموافقة على عقار ريمد يسيفير لعلاج مرضى فيروس كورونا.
وهذا أول دواء ضد "كوفيد 19" يحصل على موافقة الوكالة للاستخدام في أوروبا، ويوصى بالسماح باستعماله في الاتحاد الأوروبي، وفق بيان لها.
وبجب أن تحظى هذه التوصية بموافقة المفوضية الأوروبية.
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