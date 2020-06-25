أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

رئيس الوزراء البريطاني يتوعد المعتدين على الشرطة

03:33 م الخميس 25 يونيو 2020
رئيس الوزراء البريطاني يتوعد المعتدين على الشرطة

بوريس جونسون

وكالات:

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن سلطات البلاد "لن تتسامح مع العنف الذي يستهدف الشرطة" بعد ليلة من أعمال شغب بجنوب لندن جرح إثرها 22 شرطيا، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وأوضح المتحدث أن "هذه مشاهد مروعة. لن يتم التسامح مع العنف ضد الشرطة. لقد كنا واضحين في السابق عندما قلنا إن أي اعتداء على الشرطة أو عمال الطوارئ سيقابل بقوة القانون الكاملة".

وكانت الشرطة البريطانية قالت في وقت سابق إن 15 ضابطا أصيبوا عندما اندلعت اضطرابات في أعقاب حفل موسيقي غير مرخص له في منطقة بريكستون بجنوب لندن.

وأظهرت فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي حشودا تدخل في مواجهات مع الضباط وتهاجم سيارة شرطة.

بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني عمال الطوارئ الاعتداء على الشرطة

الخبر التالى:

حرب المصطلحات "الدلالية" للمنطقة جيم في الضفة الغربية المحتلة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 59561

    عدد المصابين

  • 15935

    عدد المتعافين

  • 2450

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9457902

    عدد المصابين

  • 4767027

    عدد المتعافين

  • 483247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ترشيد الإنفاق و40 مليون كمامة قماش.. الحكومة توافق على 12 قرارًا