بعد أسابيع من رفع القيود..إصابات كورونا في إندونيسيا تتجاوز 50 ألفا
جاكرتا- (د ب أ):
تجاوزت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إندونيسيا 50 ألف، الخميس، بعد أسابيع من بدء البلاد إعادة فتح الاقتصاد ورفع القيود على الحياة العامة.
وقال أحمد يوريانتو، المتحدث باسم قوة المهام المعنية بكوفيد-19 في البلاد، إن عدد الإصابات ارتفع بواقع 1178 في الأربعة والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 50,187.
وارتفع إجمالي الوفيات إلى 2620 بعدما جرى تسجيل 47 وفاة بعد منتصف الليل.
بدأت إندونيسيا رفع القيود تدريجيا من على الاقتصاد والحياة العامة في أوائل الشهر الجاري، وتبنت بروتوكولات صحة صارمة في الأماكن العامة بما في ذلك إلزام الأشخاص بارتداء الكمامات طوال الوقت.
الخبر التالى:الإمارات تسجل 430 إصابة جديدة بكورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
58141
عدد المصابين
-
15535
عدد المتعافين
-
2365
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
9285839
عدد المصابين
-
4996871
عدد المتعافين
-
477007
عدد الوفيات
إعلان