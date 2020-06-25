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بعد أسابيع من رفع القيود..إصابات كورونا في إندونيسيا تتجاوز 50 ألفا

02:05 م الخميس 25 يونيو 2020
بعد أسابيع من رفع القيود..إصابات كورونا في إندونيسيا تتجاوز 50 ألفا

فيروس كورونا

جاكرتا- (د ب أ):

تجاوزت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إندونيسيا 50 ألف، الخميس، بعد أسابيع من بدء البلاد إعادة فتح الاقتصاد ورفع القيود على الحياة العامة.

وقال أحمد يوريانتو، المتحدث باسم قوة المهام المعنية بكوفيد-19 في البلاد، إن عدد الإصابات ارتفع بواقع 1178 في الأربعة والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 50,187.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 2620 بعدما جرى تسجيل 47 وفاة بعد منتصف الليل.

بدأت إندونيسيا رفع القيود تدريجيا من على الاقتصاد والحياة العامة في أوائل الشهر الجاري، وتبنت بروتوكولات صحة صارمة في الأماكن العامة بما في ذلك إلزام الأشخاص بارتداء الكمامات طوال الوقت.

فيروس كورونا إندونيسيا الاقتصاد ارتداء الكمامات

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