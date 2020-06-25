بيسكوف: ليبيا وسوريا محل اهتمام بوتين وماكرون خلال محادثتهما عبر الفيديو غدا

موسكو- (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجري غدا محادثة عبر الفيديو مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيبحث خلالها الطرفان العلاقات الثنائية والأوضاع في ليبيا وسوريا.

وقال بيسكوف للصحفيين - : "من المقرر عقد مؤتمر عبر الفيديو بين الرئيس بوتين ونظيره الفرنسي ماكرون".

وأضاف بيسكوف: " المحادثة ستكون فرصة جيدة لبحث الأزمات، مثل التسوية الأوكرانية وسوريا وليبيا"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع بيسكوف "أولا وقبل كل شيء، نحن ننطلق من حقيقة أن الرئيسين سيتبادلان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية الروسية الفرنسية"، موضحاً بأن احتمال مناقشة مواضيع أخرى ممكن، بحسب ما يعتبر الرئيسان ذلك ضروريا .

وسبق لماكرون أن دعا الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في السياسات تجاه روسيا، وإلى ضرورة الحوار والشراكة مع موسكو.