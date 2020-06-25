134 حالة في 24 ساعة.. وفيات كورونا في إيران تتجاوز 10 آلاف

وفيات كورونا في إيران تتجاوز 10 آلاف

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد لتتجاوز 10 آلاف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى عشرة آلاف و130 حالة ، بعد تسجيل 134 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري، اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 215 ألفا، بعد تسجيل 2595 حالة جديدة.

ولفتت إلى أن 2899 من المصابين في وضع صحي حرج.

كما أعلنت لاري أن عدد المتعافين تجاوز 175 ألفا، وفقا لما نقلته عنها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).