الكويت: حالتا وفاة و909 إصابات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة، و909 اصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 339 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 42 ألفًا و788 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في المؤتمر الصحفي الـ88، والذي عقد بديوان عام وزارة الصحة الكويتية - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد - 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 479 حالة لمواطنين كويتيين، و430 حالة لمقيمين من مختلف الجنسيات، مضيفًا أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 152 حالة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 3286 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 368 ألفًا و510 مسحات.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وأعلن السند - في ختام المؤتمر - انتقال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة، إلى الصفة الأسبوعية، ليتم عقده يوم الخميس من كل أسبوع، ابتداءً من الأسبوع المقبل.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت، أمس الأربعاء، تسجيل 3 حالات وفاة، و846 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الى 337 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 41 ألفًا و879 حالة حتى يوم أمس.