منحة فرنسية بقيمة مليون يورو لفلسطين لمواجهة جائحة كورونا

رام الله- (أ ش أ):

أعلن القنصل الفرنسي العام في القدس رينييه تروكاز، اليوم الخميس، عن تخصيص حكومة بلاده مبلغ مليون يورو، لدعم مستلزمات واحتياجات المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فلسطين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، خلال استقباله القنصل الفرنسي بمقر الوزارة، قوله: إن المنحة تأتي في إطار إعادة تخصيص منحة مقدمة لمشروع تحديث الصناعة الفلسطينية، مضيفا أن المنحة ستنفذ مباشرة عبر لجنة حكومية مشتركة للإسراع في عملية الشراء المباشر لهذه المستلزمات في ظل ارتفاع وتيرة الجائحة الصحية الراهنة.

واستعرض الجانبان، أوجه الدعم الفرنسي المقدم للحكومة الفلسطينية خاصة مشروع منطقة بيت لحم الصناعية، لا سيما آلية الإقراض الميسر من قبل الوكالة الفرنسية للمساهمة في استكمال إنجاز مكونات المشروع، إضافة إلى إمكانية استخدام آلية تأمين الاستثمار من المخاطر السياسية.