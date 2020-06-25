الصحة الفلسطينية: تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا
رام الله- أ ش أ
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينة مي الكيلة، اليوم /الخميس/، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس.
وقالت الوزيرة الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن 23 إصابة سجلت في محافظة الخليل، و10 إصابات في بيت لحم، وإصابة في نابلس.
وأشارت إلى أن مجمل الإصابات في فلسطين بلغ 1568، تماثل منهم للشفاء 616، وتوفي منهم 5، فيما بلغت الحالات النشطة 947، موضحة أن الوزارة أجرت 2400 فحص في مختلف محافظات البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:أفغانستان : 460 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
58141
عدد المصابين
-
15535
عدد المتعافين
-
2365
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
9285839
عدد المصابين
-
4996871
عدد المتعافين
-
477007
عدد الوفيات
إعلان