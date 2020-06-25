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الصحة الفلسطينية: تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا

11:11 ص الخميس 25 يونيو 2020
الصحة الفلسطينية: تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا

تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا

رام الله- أ ش أ

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينة مي الكيلة، اليوم /الخميس/، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس.

وقالت الوزيرة الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن 23 إصابة سجلت في محافظة الخليل، و10 إصابات في بيت لحم، وإصابة في نابلس.

وأشارت إلى أن مجمل الإصابات في فلسطين بلغ 1568، تماثل منهم للشفاء 616، وتوفي منهم 5، فيما بلغت الحالات النشطة 947، موضحة أن الوزارة أجرت 2400 فحص في مختلف محافظات البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

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فلسطين مي الكيلة فيروس كورونا

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