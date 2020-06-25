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تحسن الحالة الصحية لرئيس هندوراس عقب إصابته بـكورونا

10:49 ص الخميس 25 يونيو 2020
تحسن الحالة الصحية لرئيس هندوراس عقب إصابته بـكورونا

رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز

تيجوسيجالبا- (أ ش أ):

قال الأطباء في مستشفى هندوراس العسكري إن حالة رئيس البلاد خوان أورلاندو هيرنانديز قد شهدت تحسنا بعد حصوله على الأكسجين اللازم خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس عن البيان الصادر عن الفريق الطبي قوله إنه في يوم أمس الأول الثلاثاء بدا أن الالتهاب الرئوي يزداد سوءا مع وجود التهاب شديد في رئتي الرئيس هيرنانديز وانخفاض مستوى الأكسجين في الدم، ولذلك تم اتخاذ قرار مده بالأكسجين اللازم.

وأضاف البيان أنه بعد فحص هيرنانديز أمس (الأربعاء) لوحظ أن هناك تحسن حيث أنه لم يكن يعاني من حمى أو صعوبة في التنفس كما انخفضت نسبة الالتهاب في رئتيه.

وقد ثبت إصابة زوجة هيرنانديز أنا جارسيا دي هيرنانديز أيضا بفيروس كورونا المستجد إلا أنها تواصل متابعة النصائح الطبية في المنزل.

يشار إلى أن هندوراس قد سجلت حتى الآن نحو 14 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وأكثر من 400 حالة وفاة.

وقد تزايدت الإصابات منذ أن بدأت الحكومة إعادة فتح جزئي للاقتصاد في 8 يونيو الجاري .. وتضاعفت العدوى منذ ذلك الحين.

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رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز فيروس كورونا

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