نائبة الرئيس الفلبيني : الحكومة أخفقت في التصرف بشكل عاجل في بداية أزمة كورونا

مانيلا- (أ ش أ):

قالت ليني روبريدو نائبة الرئيس الفلبيني، اليوم الخميس، إن الحكومة أخفقت في اتخاذ تدابير عاجلة في بداية ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت روبريدو - في تصريحات نقلتها صحيفة (فلبين ستار) - "لم نتصرف على وجه السرعة عند تفشي الجائحة. لذا نعمل على تدارك الأمور بدلًا من المرور بتجربة بلدان أخرى. الصين كان يمكن أن تكون درسًا لنا".

وأوضحت أن الحكومة استغرقت وقتًا طويلًا في شراء معدات الوقاية الشخصية لأنها كانت تتنافس مع بلدان أخرى، بينما كان بإمكانها تصنيع هذه المعدات محليًا وبتكلفة أقل.

وعلقت روبريدو على الدعوات التي تطالب بحصول وزير الصحة فرانسيسكو دوكي، الذي يخضع للتحقيق في الوقت الراهن بشأن تعامله مع الأزمة، على إجازة خلال فترة التحقيقات قائلة "من الصعب تغيير جنرال في منتصف الحرب"، داعيةً وزارة الصحة إلى تقبل الانتقاد والاستعداد بشكل أكبر للشراكة مع القطاع الخاص.

ويذكر أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفلبين بلغ 32295 إصابة وبلغ إجمالي عدد الوفيات 1204.