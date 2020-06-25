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ارتفاع حصيلة قتلى زلزال جنوب المكسيك الأخير إلى عشرة أشخاص

10:37 ص الخميس 25 يونيو 2020
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال جنوب المكسيك الأخير إلى عشرة أشخاص

ارشيفيه

مكسيكو سيتي- (أ ش أ):

أعلنت الحكومة الفيدرالية في المكسيك ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب جنوب البلاد مؤخرا إلى عشرة أشخاص.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم الخميس أن الزلزال الذي بلغت قوته 4ر7 درجة على مقياس ريختر وتبعه أكثر من 1500 هزة ارتدادية قد شعر به سكان العاصمة مكسيكو سيتي أي على بعد 700 كيلومتر من مركزه في ولاية "أواكساكا".

وكان منسق شئون الحماية المدنية الوطنية ديفيد ليون قد أعلن في وقت سابق إصابة 23 شخصا جراء هذا الزلزال القوي الذي دفع المواطنين إلى الفرار من منازلهم وأماكن عملهم وأجبر السلطات على إغلاق مصفاة للنفط بولاية "أواكساكا".

بدروه، قال حاكم ولاية "أواكساكا" أليخاندرو مراد في وقت سابق إن الزلزال تسبب في تدمير وإلحاق الضرر بنحو ألفي منزل.

وكان بابا الفاتيكان البابا فرانسيس قد أعرب أمس (الأربعاء) عن تعاطفه مع شعب المكسيك في أعقاب الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.

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Asha
زلزال المكسيك زلزال الحكومة الفيدرالية شئون الحماية المدنية الوطنية ديفيد ليون البابا فرانسيس

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