كورونا في إسبانيا: الإصابات 247 ألفا و86 والوفيات 28 ألفا و327

مدريد- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في إسبانيا إلى 247 ألفا و86 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس بتوقيت مدريد (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء الفيروس بلغت 28,327 حالة. وتعافى 150 الفا و376 شخصا من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 20 أسبوعا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في إسبانيا.