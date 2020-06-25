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كورونا في إسبانيا: الإصابات 247 ألفا و86 والوفيات 28 ألفا و327

09:23 ص الخميس 25 يونيو 2020
كورونا في إسبانيا: الإصابات 247 ألفا و86 والوفيات 28 ألفا و327

فيروس كورونا

مدريد- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في إسبانيا إلى 247 ألفا و86 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس بتوقيت مدريد (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء الفيروس بلغت 28,327 حالة. وتعافى 150 الفا و376 شخصا من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 20 أسبوعا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في إسبانيا.

فيروس كورونا إسبانيا كوفيد 19

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