هولندا تتخذ خطوات لإعادة الحياة لطبيعتها بعد الإغلاق الصحي

أمستردام - (د ب أ):

بعد أشهر من القيود الهادفة لوقف تفشي فيروس كورونا، تستعد هولندا لاتخاذ خطوة كبرى نحو إعادة الحياة اليومية لطبيعتها.

وأعلن رئيس الوزراء مارك روته في لاهاي مساء الأربعاء عن تخفيف شامل لتدابير مكافحة فيروس كورونا في المدارس والمرور والأماكن الثقافية والترفيهية.

ويأتي هذا التخفيف قبل شهرين من الموعد المتوقع.

واعتبارا من أول يوليو، ستستقبل دور السينما والمسارح والكنائس والمطاعم عددا غير محدد من الزائرين، شريطة الاحتفاظ بمسافة أمان تصل إلى 1.5متر بين كل شخص. وحتى الآن، لا تستقبل دور السينما أو المطاعم أكثر من 30 زائرا كحد أقصى.

وشهدت هولندا انخفاضا في عدد الإصابات خلال الأسابيع الماضية. وحتى الآن، أصيب هناك نحو 50 ألف شخص بالفيروس ، وتوفي 6097 شخصا.