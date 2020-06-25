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الإليزيه: ماكرون يبحث مع بوتين الوضع في ليبيا وسوريا وأوكرانيا

04:32 ص الخميس 25 يونيو 2020
الإليزيه: ماكرون يبحث مع بوتين الوضع في ليبيا وسوريا وأوكرانيا

إيمانويل ماكرون

باريس _ (أ ش أ):
أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو يوم الجمعة القادمة، محادثات تتعلق بـ "الحوار الإستراتيجي" بين البلدين في عدد من القضايا بينها الأزمتان في ليبيا وسوريا وجملة من القضايا الأخرى.
وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية مساء الأربعاء، إن ماكرون وبوتين سيجريان تقييما "للموازين الاستراتيجية" في ضوء الاختبار الذي تمثله جائحة كوفيد-19 وسيتطرقان إلى "الأزمات الرئيسية المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن".
وأشار الإليزيه إلى أن قضايا "أوكرانيا وليبيا وإيران وسوريا" ستكون على جدول أعمال المحادثات، إضافة إلى "التعاون في مجال الصحة والبيئة".

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Asha
إيمانويل ماكرون سوريا أوكرانيا ليبيا

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